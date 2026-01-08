Il Giappone vira sul lusso: le new entry a cinque stelle

Nel 2026 il Giappone è intenzionato a rafforzare il proprio posizionamento nel turismo di alta gamma con nuove aperture che intrecciano lusso e identità culturale. A marzo debutterà l’Imperial Hotel Kyoto, prima nuova proprietà del brand in oltre trent’anni, nel cuore di Kyoto vicino a Kiyamachi. Il progetto unisce design contemporaneo ed estetica tradizionale, con interni essenziali, materiali naturali e una proposta gastronomica legata alla stagionalità.

Ad aprile Nara punta sul riuso adattivo trasformando l’ex prigione dell’epoca Meiji in un hotel di lusso da 48 camere, affiancato da un museo che valorizza la memoria storica dell’edificio. A luglio sarà la volta del Conrad Nagoya, nella Landmark Nagoya Sakae, con viste panoramiche e spazi che fondono arte giapponese e design urbano. In autunno, poi, aprirà l’Hyatt Centric Sapporo, porta d’accesso a Hokkaido tra natura, sport outdoor e ospitalità esperienziale.