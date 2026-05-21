Il Messico blocca il progetto di Royal Caribbean a Mahahual: “Pericoloso per l’ambiente”

Sono state le preoccupazioni per l’impatto sull’ambiente a spingere il Messico a bloccare Perfect Day Mexico, il progetto di Royal Caribbean che prevedeva la creazione di una destinazione privata per crociere a Mahahual.

Il giorno dopo l’esternazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum, la quale aveva espresso preoccupazioni riguardo all’estensione del sito, che avrebbe potuto ospitare fino a 21mila ospiti al giorno, secondo quanto riportato da Reuters il ministro dell’Ambiente Alicia Barcena ha dichiarato ai giornalisti che il progetto da 600 milioni di dollari “non verrà approvato”.

Una decisione che tiene conto anche della pressione del numero crescente di persone che da tempo protesta contro il progetto, firmando petizioni. “Non dobbiamo fare nulla che possa danneggiare quell’area, che ha un equilibrio ecologico fragile ed è particolarmente importante per le barriere coralline” ha affermato Barcena in conferenza stampa.

Mahahual, un villaggio di circa 3.000 abitanti sulla costa caraibica meridionale del Messico, è infatti famoso per la sua incontaminata bellezza naturale e la vicinanza alla barriera corallina mesoamericana.

Il progetto, che sarebbe stato simile al Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay alle Bahamas, prevedeva piscine, bar, beach club e decine di scivoli acquatici e l’inaugurazione era programmata per l’autunno del 2027.

Il colosso delle crociere ha dichiarato a Reuters di rammaricarsi per la decisione, ma di rispettarla e di continuare a collaborare con le autorità messicane per futuri sviluppi.