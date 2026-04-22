Royal Caribbean annuncia le nuove crociere in Asia per il 2027/2028

Royal Caribbean ha annunciato le nuove crociere a bordo della Spectrum of the Seas in Asia per la stagione 2027-28. Un totale di 22 destinazioni, con un focus speciale sulla Cina, suddivise in una programmazione che prevede itinerari da 3 a 11 notti.

Per la prima volta, gli ospiti potranno optare per viaggi di sola andata – iniziando o terminando, per esempio, il viaggio a Tokyo – creando opzioni di itinerari più flessibili e con la possibilità di esplorare più destinazioni in un'unica vacanza.

Il calendario con le proposte più lunghe

A maggio 2027, i viaggiatori potranno intraprendere avventure attraverso Cina, Giappone e Corea del Sud per assistere alla stagione della fioritura primaverile: dalle peonie di Pechino ai glicini di Fukuoka in Giappone e alle ortensie di Jeju. E per chi desidera approfondire la conoscenza delle destinazioni, Spectrum offrirà anche pernottamenti a Pechino (Tianjin), dando ai viaggiatori due giorni interi per immergersi nella ricca storia e nella cultura della Cina settentrionale.

A ottobre 2027, i viaggiatori potranno ammirare suggestivi paesaggi autunnali con tappe a Seul (Incheon), in Corea del Sud, e a Sapporo (Muroran), dove ammirare il foliage.

Disponibile anche un'avventura di 8 notti con pernottamenti a Osaka e Tokyo, due delle città più elettrizzanti del Giappone.

Fughe brevi e vacanze estive

Disponibili opzioni con brevi fughe di 3 e 4 notti, per visitare ad esempio le cascate di Cheonjiyeon a Jeju (Seogwipo) e i mercati del pesce di Busan.

Una serie di soggiorni estivi da 5 a 8 notti, che offrirà nuove opportunità di vacanza durante l'alta stagione in destinazioni di grande richiamo come Tokyo, Osaka, Seul (Incheon), Busan e Jeju (Seogwipo), tra paesaggi urbani e scoperte culturali o giornate soleggiate all'insegna di avventure acquatiche e relax.

Crociere per le festività da Hong Kong

Gli ospiti possono scegliere tra tre viaggi durante il Ringraziamento, Natale e Capodanno. I viaggiatori che salperanno a bordo della Spectrum per la crociera di 11 notti in occasione del Giorno del Ringraziamento potranno di visitare destinazioni come Busan, Jeju (Seogwipo), Nagasaki (Giappone) e Kagoshima (Giappone).

Chi desidera, invece, esplorare la regione durante il periodo natalizio potrà imbarcarsi navigando nove notti verso destinazioni di punta quali Fukuoka, Busan e Nagasaki.

E per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, gli ospiti potranno visitare Okinawa (Naha), in Giappone, con un'avventura di 5 notti. Le vacanze includeranno anche attività come l'osservazione delle balene e la possibilità di ammirare i primi fiori di ciliegio.

Oltre alle crociere festive, la stagione di Hong Kong darà accesso anche a destinazioni come Hue e Da Nang (Chan May) in Vietnam, offrendo ai viaggiatori più opportunità per esplorare la regione, oltre all'intrattenimento a bordo e alla cucina ispirata alla stagione.