Royal Caribbean International rafforza l’East Asia

Royal Caribbean International ha deciso di rafforzare la sua presenza in Asia ampliando la rosa di destinazioni e allungando gli itinerari per la stagione 2027-2028. La Spectrum of the Seas effettuerà crociere fino a 11 notti nell’Asia orientale, facendo tappa in 22 destinazioni. La compagnia introduce in programma anche le sue prime crociere di sola andata da e per Tokyo, anziché offrire esclusivamente viaggi di andata e ritorno. Saranno dunque disponibili itrinerari di otto e dieci notti con partenza da Tokyo, Shanghai e Hong Kong, che si affiancheranno a proposte più brevi, di sole tre e quattro notti, da Shanghai e Hong Kong verso destinazioni come l’isola di Jeju e Busan, in Corea del Sud.

La compagnia, scrive Travel Weekly, ha inoltre ideato itinerari di cinque e otto notti specificamente per la stagione estiva. In primavera e in autunno sono poi previste crociere dedicate alla fioritura in Cina, Giappone e Corea del Sud a maggio 2027, che daranno ai passeggeri la possibilità di ammirare il foliage e la fioritura stagionale, cui si aggiungeranno itinerari autunnali con visite a Seul e Sapporo, in Giappone.

Tre crociere a bordo della Spectrum of the Seas durante le festività natalizie saranno caratterizzate da eventi speciali. La crociera del Giorno del Ringraziamento durerà 11 notti, quella di Natale nove notti e quella di Capodanno cinque notti, con un pernottamento a Naha, in Giappone.