Il turismo chiede alle Hawaii di rivedere il piano per la riduzione delle crociere

Cercare altri modi per tagliare le emissioni delle crociere alle Hawaii: questa la richiesta che arriva dal settore del turismo in relazione al piano del Dipartimenti dei Trasporti dell’arcipelago che punta a una riduzione del 50% degli scali entro il 2030 e un’ulteriore 50% entro il 2035.

Come riporta travelweekly.com un gruppo di 55 stakeholder con sede alle Hawaii si è riunito il 7 agosto per iniziare a elaborare una strategia per rispondere alla proposta del Dipartimento dei Trasporti.

I timori riguardano anche i livelli occupazionali delle Hawaii e le conseguenze che la drastica riduzione delle crociere avrebbe sui lavoratori dell’area.

Il Dipartimento dei Trasporti ha già dichiarato di essere aperto a soluzioni alternative alla graduale eliminazione delle crociere. La Clia ha affermato di sostenere “soluzioni ambientali pratiche ed efficaci che abbiano un impatto positivo sulle comunità che visitiamo”.

