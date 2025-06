Nuovo riconoscimento per Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts come nuova proposta della Lifestyle Collection.

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort conta 211 camere, e si caratterizza per la cifra stilistica. Elemento distintivo è una nuova dimensione di ospitalità alpina che si modella attorno a una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza.

Gli ospiti possono godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service e di una diversificata rosa di opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport.

Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di ‘fun dining’. L’offerta wellness della spa Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole con trattamenti made for man e made for woman, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport figurano la piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia.

“Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell’importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza 5 stelle della destinazione; dall’altro, segna l’inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell’ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore”, commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Valtur.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort nella nostra Lifestyle Collection - ha aggiunto Roberta Possenti, vicepresidente Europa di Preferred Hotels & Resorts -. Con il suo stile alpino di alto profilo, l’eccellente ospitalità e la posizione privilegiata nel cuore delle Alpi italiane, il resort riflette perfettamente il senso della destinazione e dell’esperienza che definisce la nostra Lifestyle Collection”.

Tutti gli ospiti del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort possono aderire al Prefer Hotel Rewards, il programma di fidelizzazione a punti del marchio con oltre 4,5 milioni di viaggiatori iscritti a livello globale. Con l’iscrizione gratuita, i membri di I Prefer guadagnano punti riscattabili per ottenere certificati Reward di valore in denaro, lo status Titanium e altri vantaggi grazie ai soggiorni negli oltre 600 hotel e resort partecipanti in tutto il mondo.