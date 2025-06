Il marchio Valtur ha ottenuto da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la certificazione di Marchio Storico di Interesse Nazionale: un traguardo prezioso che conferma la rilevanza culturale e imprenditoriale del brand.

Il marchio è oggi nelle mani del gruppo Nicolaus, che se lo è aggiudicato nel 2018 per farne il pilastro di una strategia di espansione nel settore del turismo organizzato e dell’hôtellerie upper upscale. Questo riconoscimento non celebra, quindi, solo un brand, ma un pezzo cruciale di storia del turismo e dello stile di vita italiani.

“All’inizio di questo percorso eravamo certi del valore storico, imprenditoriale e simbolico del marchio, ma, man mano che la ricerca proseguiva, siamo rimasti affascinati nel mettere progressivamente a fuoco come il marchio Valtur, nel corso degli anni abbia, saputo mantenere tutta la pregnanza e la forza della sua identità, del suo sistema valoriale e della sua visione - commenta Sara Prontera, direttrice marketing del gruppo Nicolaus -. Valtur non è solo un nome, ma uno specchio dell’evoluzione sociale e culturale del Paese, un laboratorio di linguaggi visivi e comunicativi che ancora oggi sorprendono per la loro modernità”.

La certificazione è stata ottenuto grazie a un meticoloso lavoro di squadra, incentrato su una ricerca e una ricostruzione storica estremamente accurate. Per poter avere il diritto di far parte dell’Albo dei Marchi Storici, è stato, infatti, necessario documentare l’uso continuativo del marchio per almeno 50 anni: un’impresa che ha richiesto la raccolta di centinaia di prove d’uso – atti ufficiali, campagne pubblicitarie, cataloghi, articoli di giornale, video, fotografie, cartoline e oggetti – per dare prova, anno dopo anno, della continuità del brand.

“Quando ci siamo aggiudicati il marchio Valtur avevamo l’ambizione di scrivere un nuovo grande capitolo della sua storia. Il prestigioso riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale rappresenta un tassello significativo di questo percorso che negli ultimi anni ha visto Valtur debuttare in qualità di hospitality company, diventando una nuova realtà di riferimento internazionale; essere parte attiva di progetti legati a inedite espressioni di Italian lifestyle quali il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e mettersi in luce nello sport di eccellenza con la sponsorizzazione della Valtur Brindisi Basket – dice Roberto Pagliara, presidente Nicolaus -. Con orgoglio, diciamo che la scrittura di un nuovo capitolo della grande storia di Valtur da parte del Gruppo Nicolaus è solo all’inizio e che abbiamo già in mente come far proseguire questo emozionante viaggio verso nuovi inediti traguardi”.

L’iscrizione nell’albo dei Marchi Storici non rappresenta, però, un punto d’arrivo: è un passaggio nel nuovo corso del marchio che lo ha traghettato nel turismo del futuro, con l’orgoglio e l’ambizione di scrivere un’altra importante storia di imprenditoria italiana. Come dichiarato già nel 2018 da parte del Gruppo Nicolaus al momento della nuova acquisizione, l’impegno è chiaro: onorare la storia del brand, portandolo verso un futuro altrettanto significativo. Per Valtur, questo riconoscimento è un tributo alla memoria condivisa di intere generazioni e, insieme, una promessa mantenuta.