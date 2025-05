Distribuzione sempre al centro nelle attività del Gruppo Nicolaus, che ha messo a punto un corposo programma di iniziative di formazione e confronto. ‘Nicolaus Forever-Trade Only’ identifica tutte queste attività, con in primo piano un ampio calendario di viaggi di formazione. Un calendario dinamico e ricco di experience per ‘sentire’ la destinazione, anche con format esclusivi in chiave upper upscale tra Maldive, Zanzibar ed Emirati.

“Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma ‘Nicolaus Forever-Trade Only’, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented”, commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade.

Fam trip

In dettaglio, tre sono stati i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza.

Oceano indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort, da vivere insieme ad attività come yoga, sport acquatici, cene e degustazioni speciali in chiave gourmet. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali il tour in yacht privato lungo la costa emiratina con brunch a bordo, o le emozionanti esplorazioni del deserto. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways.

Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista.

Un nuovo approccio

Nell’ottica di rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come ‘Chi vuol esser travel influencer’. Modellata attorno a un uso strategico dei social e rivolta esclusivamente al trade, ha riscosso grande interesse per la possibilità che offre di attivare con la clientela uno storytelling in tempo reale e molto personale, nel corso di tutto il viaggio. Numerose le candidature raccolte e oltre 2 mila i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggi.

“Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato le aspettative come ‘Chi vuol esser travel influencer’, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti” conclude Candelori.

Alla formazione in loco si affiancano iniziative come il format speciale ‘Cena con il Presidente’, i webinar ‘Caro Nic Ti Scrivo, La posta del cuore di Nicolaus’ ed eventi come la ‘Colazioni al volo’ e ‘Aperitivo al volo’.