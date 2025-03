Club Med gioca d’anticipo e annuncia l’apertura delle pre-registrazioni per l’inverno 2025-26.

Grazie all’iniziativa, come spiega una nota, sarà possibile per i clienti pianificare la vacanza e ottenere una stima dei prezzi (senza impegno) fino al 21 marzo per le partenze da fine novembre 2025 a fine maggio 2026.

Inoltre sono previsti anche sconti speciali nei giorni dell’apertura vendite, ovvero dal 25 al 28 marzo, sia sulle destinazioni lungo raggio come Maldive, Seychelles o Antille Francesi che per i soggiorni in montagna.

Le mete in pole position

Tra le principali destinazioni per il mercato italiano in vista del prossimo inverno, spiccano sicuramente le Maldive, un grande classico delle vacanze invernali: sull’arcipelago il Club Med offre i Resort di Kani e le Ville di Finolhu della gamma Exclusive Collection.

Chi preferisce le Seychelles può invece optare per il Club Med Exclusive Collection Seychelles, sull’isola privata di Sainte Anne,

Tra le mete più richieste ci sono sicuramente anche i Caraibi, dove il Med è presente con La Caravelle e Les Boucaniers, situati nelle Antille Francesi, raggiungibili anche senza passaporto. A questi si aggiungono Columbus Isle alle Bahamas e Turkoise a Turks & Caicos.

Per la montagna, invece, le mete di spicco comprendono il Club Med Pragelato Sestriere in Italia oltre al Serre Chevalier, al Grand Massif Samoëns Morillon e a Tignes, sul versante francese delle Alpi.