Sono tre le new entry in programmazione sul fronte dei villaggi nella programmazione invernale di Veratour, che risponde alla domanda sul lungo raggio con novità di prodotto in tre diverse destinazioni.

A partire da Dubai dove apre l’Experience Veraclub Ja Beach Resort, situato nella località di Jebel Ali, a 40km dall’aeroporto, con oltre 200 camere e la possibilità di poterlo prenotare anche nella formula all inclusive. In Thailandia e a Mauritius le altre due novità, rispettivamente con l’Experience Veraclub Thavorn Palm Beach Resort, sull’isola di Phuket e l’Experience Veraclub Zilwa Attitude situato a Grand Gaube

“Abbiamo rafforzato l’offerta per il lungo raggio non solo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo – sottolinea il co-ceo Daniele Pompili -. Facciamo un lavoro di scouting continuo e aggiungiamo una nuova struttura solo quando siamo sicuri che rispetti gli alti standard a cui sono abituati i nostri clienti. Gli italiani continuano ad avere molta voglia di viaggiare soprattutto con la garanzia di un operatore di fiducia, siamo certi che queste novità riceveranno un’ottima risposta”.

Positive intanto le prospettive per il periodo autunno inverno da un punto di vista di prenotazioni: Veratour prevede di mantenere i livelli di crescita del fatturato in linea con la prima parte dell’anno, ovvero il 6% in più rispetto al 2023, che già era stato un anno record.