Jannik Sinner a bordo di Explora II

Un global brand ambassador che non passa certo inosservato: Explora Journeys ha condiviso una prima tappa della collaborazione con Jannik Sinner, accolto a bordo di Explora II, mentre la nave era ormeggiata a Port Hercule, Monaco, lo scorso 10 settembre.

Per la prima volta gli ospiti hanno potuto incontrare il celebre tennista a bordo di una delle navi. Durante la sua visita, Sinner ha visitato la nave, prima di cimentarsi in una partita di pickleball con il Capitano Pietro Sinisi, Master di Explora II.

Il momento più atteso è stata una sessione di domande, che ha permesso agli ospiti di dialogare direttamente con l’atleta. In questa occasione Sinner ha condiviso racconti sulla sua carriera, la vita fuori dal campo e le sue passioni personali.