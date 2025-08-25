Jannik Sinner è il nuovo brand ambassador di Explora Journeys

Explora Journeys annuncia la partnership con Jannik Sinner: il tennista è il nuovo brand ambassador del marchio di crociere di lusso.

“Questa collaborazione - precisa una nota di Explora Journeys - nasce da valori condivisi e da una filosofia comune, unendo due mondi accomunati da precisione, passione e ricerca dell’eccellenza”.

“Sono onorato di entrare a far parte di Explora Journeys come brand ambassador -dichiara Sinner -. Per me il benessere non riguarda solo l’allenamento, ma anche il recupero e l’equilibrio. Credo nella forza della natura e nelle routine consapevoli, valori che ritrovo in ogni esperienza con Explora Journeys”.

Anna Nash, Global President di Explora Journeys, aggiunge: “Jannik incarna i valori fondanti di Explora Journeys: autenticità, eccellenza e attenzione al benessere. Siamo felici di accoglierlo nella nostra realtà a conduzione familiare. Questa collaborazione rappresenta un approccio innovativo al concetto di brand ambassadorship, basato su autenticità e valori condivisi piuttosto che su una semplice sponsorizzazione”.

La partnership è stata annunciata durante un evento che si è tenuto al The CORE Club di New York. Sinner sarà protagonista di alcune campagne e collaborerà alla creazione di attivazioni esclusive e rituali di wellness a bordo. Inoltre Il team di Jannik Sinner indosserà capi personalizzati con il logo Explora Journeys.