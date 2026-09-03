Jet2: in aumento i viaggi multigenerazionali, Italia nella top 10

Jet2 ha segnalato un’aumento della domanda per i viaggi multigenerazionali che coinvolgono nonni, genitori e figli.

Come riporta traveldailynews.com i dati delle prenotazione di Jet2 mostrano che tra agosto 2025 e luglio 2026 sono state prenotate migliaia di pacchetti vacanza multigenerazionali in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I gruppi di cinque o sei persone sono stati i più prenotati.

La destinazione più scelta sono state le Canarie. Al secondo posto si è piazzata la Turchi, seguita da Baleari, Grecia e Spagna continentale. La top 10 prosegue con Portogallo, Cipro, Marocco, Bulgaria e infine Italia.

Jet2 ha anche pubblicato i risultati di una ricerca condotta tra i suoi clienti sui fattori considerati nella scelta di una destinazione per una vacanza multigenerazionale. Oltre quattro clienti su dieci (43%) hanno affermato di aver scelto una destinazione perché adatta al proprio gruppo, mentre la stessa percentuale ha optato per una meta già visitata in precedenza. Il clima è stato un fattore preso in considerazione dal 42% dei clienti, mentre il 34% ha citato il clima.