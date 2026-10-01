KappaViaggi introduce in Italia il brand Jet tours

KappaViaggi investe sul mercato italiano introducendo per la prima volta nel nostro Paese Jet tours, un brand già presente in Francia sotto il cappello di NG Travel. La proposta Club Jet tours si concentra su soggiorni in hotel 5 stelle selezionati per posizione, comfort e qualità dei servizi, con formula all-inclusive e un’offerta pensata per combinare benessere, sport, cultura e intrattenimento.

Il tour operator ha inoltre deciso di introdurre in programmazione i city break, con soggiorni brevi nelle città europee e, in particolare, itinerari dedicati ai mercatini di Natale del Nord Europa, così da intercettare la domanda legata ai viaggi durante il periodo delle festività. La nuova stagione vede anche l’aggiunta dei Kappa Privilège, una selezione di strutture 5 stelle alle quali viene associata un’esperienza inclusa nel corso del soggiorno. L’idea è quella di arricchire la vacanza con servizi e ‘piccoli piaceri’ aggiuntivi, che possono variare a seconda della struttura: dall’accesso all’hammam a un massaggio di 20 minuti, fino a un cesto di frutta e del vino in camera.

“Con il nuovo corso di KappaViaggi - commenta Ursula Jone Gandini, direttrice commerciale di KappaViaggi per il mercato italiano - vogliamo valorizzare la ricchezza e la varietà della nostra proposta, tornando a mettere al centro l’esperienza e le diverse modalità di vivere una destinazione. Il mercato italiano rappresenta per noi un’area strategica e il rapporto con le agenzie di viaggi sarà fondamentale in questo percorso. Il TTG è, quindi, un’occasione importante per incontrare il trade, presentare le novità dell’inverno e raccontare direttamente agli operatori la nuova fase di KappaViaggi”.