Kel 12 inserisce Chiara Rizzi nel team product management Africa

Potenziato il team di product management Africa per Kel 12. L’operatore ha inserito Chiara Rizzi in squadra, per rafforzare l’offerta di viaggi esclusivi e di alta qualità per il continente africano.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Chiara Rizzi nella nostra squadra – dice Sabina Migliori, head of product management di Kel 12 e Viaggi Levi -. La sua competenza nella gestione di viaggi e la sua esperienza specifica sulle destinazioni africane sono un valore aggiunto per Kel 12. Chiara incarna perfettamente la nostra filosofia di viaggio, basata sulla qualità e sull’attenzione ai dettagli, e siamo certi che il suo contributo rafforzerà la nostra offerta di itinerari sempre più ricercati e sostenibili.”

Rizzi porta in Kel 12 una vasta esperienza maturata come Booking&Product Manager Africa e Oceano e sarà fondamentale per consolidare la programmazione delle destinazioni africane, sviluppando nuove opportunità di viaggio all’insegna dell’autenticità, della sostenibilità e dell’eccellenza operativa.