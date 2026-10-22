Kel 12 punta sul Centro-Sud: Roberta Rega nuova trade manager per l’area

Kel 12 rafforza il suo presidio nel Centro-Sud. Il tour operator annuncia l’ingresso di Roberta Rega in qualità di tade mnager Central & Southern Italy, nell’ambito della direzione commerciale guidata da Daniela Di Berardino, chief commercial officer.

La nomina di Rega si inserisce all’interno della strategia volta a consolidare la presenza dell’operatore sul territorio nazionale attraverso una rete sempre più capillare, per garantire un rapporto diretto e continuativo con gli agenti di viaggi.

Nell’ambito di questa strategia, particolare attenzione è rivolta proprio al Centro-Sud Italia, un’area di crescente rilevanza, che offre nuove opportunità per l’operatore. “Kel 12 sta portando avanti un percorso di crescita organica, sostenuto da investimenti mirati nello sviluppo delle competenze e nel potenziamento della struttura commerciale, con l’obiettivo di consolidare la nostra presenza sul territorio e raggiungere nuovi segmenti di mercato”, spiega Di Berardino. “Il Centro-Sud Italia, da Toscana e Marche fino a Sicilia e Sardegna, rappresenta per noi un’area strategica, nella quale riscontriamo un interesse crescente per la nostra programmazione. Vogliamo intensificare il dialogo con le agenzie di viaggio, comprenderne le esigenze e offrire un supporto concreto attraverso strumenti e attività che favoriscano la conoscenza dei nostri prodotti e ne facilitino la vendita. L’ingresso di Roberta Rega rappresenta un ulteriore passo in questa direzione”.

Roberta Rega porta in Kel 12 una consolidata esperienza nel settore turistico, maturata in ruoli di responsabilità presso primari tour operator e network. Il suo percorso professionale è caratterizzato da una profonda conoscenza del mercato, delle dinamiche della distribuzione organizzata e delle esigenze delle agenzie di viaggio: elementi chiave per contribuire alla crescita dell’operatore.

Rega lavorerà a stretto contatto con la squadra commerciale con l’obiettivo di valorizzare le collaborazioni esistenti e di avviare nuove partnership sul territorio. Al centro dell’attività, il confronto diretto con gli agenti di viaggio e la valorizzazione della programmazione Kel 12, offrendo supporto nella conoscenza del prodotto e nell’individuazione delle proposte più adatte ai loro clienti.