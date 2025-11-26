King Holidays, 9 city break per il Capodanno

Dalle piazze illuminate di Lisbona ai fuochi d’artificio sul Tamigi, dai valzer di Vienna ai cieli stellati della Cappadocia, per arrivare ai siti archeologici della Tunisia. King Holidays dedica un’ampia e diversificata programmazione alle festività di fine anno.

L’operatore propone nove pacchetti speciali per celebrare il Capodanno in modo inedito nelle capitali europee e nelle atmosfere uniche di Turchia, Egitto e Tunisia. La selezione di city break di 3 o 7 notti, comprende volo, sistemazione in hotel, assicurazioni, oneri accessori e, nel caso dei circuiti, trasferimenti e visite guidate.

“Il viaggio di Capodanno sta cambiando pelle: non è più solo un’occasione per ‘staccare’, ma un modo per conoscere da vicino tradizioni e culture diverse - spiega Barbara Cipolloni, product manager di King Holidays. Abbiamo quindi privilegiato le destinazioni che offrono un racconto: concerti all’aperto, tradizioni particolari, riti collettivi. A questo aggiungiamo la garanzia di prezzi trasparenti e l’affidabilità di un tour operator da oltre 30 anni sul mercato, che realizza viaggi sicuri e curati in ogni dettaglio, prestando un’attenzione particolare all’assistenza, prima, durante e dopo il viaggio”.