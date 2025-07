King Holidays potenzia il Nord Italia: Pietro Rossini nuovo area manager

Un nuovo ingresso nel team commerciale di King Holidays, che in un contesto di forte espansione ha nominato Pietro Rossini area manager per il Nord Italia, con il compito di presidiare commercialmente le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, oltre alla Svizzera.

Il nuovo responsabile opererà dalla sede milanese del tour operator e riporterà direttamente a Roberto Minardi, direttore commerciale di King Holidays, e avrà anche l’obiettivo di potenziare ulteriormente la presenza del t.o. nel Nord Italia attraverso il reclutamento e il coordinamento di una rete ampliata di promotori commerciali.

Con un’esperienza trentennale nel settore turistico, Pietro Rossini ha costruito un solido percorso professionale attraversando realtà di primo piano del comparto: ha ricoperto incarichi presso Carlson Wagonlit, American Express, Kuoni Gastaldi Tours, Bluvacanze–Blunet, Alidays e, più recentemente, presso Going Tour Operator (Gruppo MSC).

“L’arrivo di Pietro Rossini ci consente di rafforzare il presidio su un’area ad altissimo potenziale, in cui il rapporto con le agenzie di viaggi richiede un approccio solido, professionale e strutturato – dice Roberto Minardi -. I primi risultati dell’anno confermano trend di crescita significativi su tutte le principali linee di prodotto, a dimostrazione della solidità del nostro impianto commerciale e della centralità del Nord Italia nella nostra strategia di sviluppo”.

A supporto di questa dinamica positiva, King Holidays amplia e diversifica la propria offerta, puntando su modelli di prodotto sempre più segmentati e su una programmazione attenta all’evoluzione della domanda. Sul corto raggio, l’Europa registra un incremento del 25% su destinazioni già consolidate come Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Polonia, Cipro, Malta, Norvegia e Irlanda. Il medio raggio cresce del 28%, trainato da partenze speciali e garantite verso Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco, Emirati Arabi, Qatar, Oman e Giordania. Particolarmente rilevante anche il contributo del lungo raggio, potenziato dal successo del format Partinsieme, un prodotto esclusivo King Holidays che propone itinerari in piccoli gruppi e una selezione curata di esperienze condivise ad alto contenuto culturale, pensato per un pubblico esigente che ricerca comfort, socialità e autenticità senza rinunciare alla libertà di movimento. Tra le destinazioni più performanti: Thailandia, Vietnam, Cambogia e Sri Lanka. A breve, sarà introdotta anche la destinazione Cina, a conferma di una programmazione in costante evoluzione.