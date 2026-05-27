L’Alaska selvaggia di Usa Experience, gli itinerari 2026

Usa Experience amplia l’offerta dedicata all’Alaska. Per l’estate 2026, il tour operator specializzato negli States lancia un ventaglio di nuove proposte per scoprire in modo autentico la destinazione.

Tra le proposte di punta ‘Sognando l’Alaska’, ‘Il meglio dell’Alaska’, e i ‘Parchi dell’Alaska’.

Il primo itinerario - della durata di 10 giorni e con partenza a data fissa il 18 agosto 2026 - parte da Anchorage per poi raggiungere il ghiacciaio Matanuska e l’antico sito minerario di Kennicott, nel cuore del Wrangell-St. Elias, raggiungibile a bordo di un bush plane.

Tra le esperienze più intense del tour, un’escursione con i ramponi sul Root Glacier e una crociera nel Prince William Sound fino al ghiacciaio Meares, tra balene, orche e puffins. Il viaggio si chiude con il Parco Nazionale Denali con tour guidato alla scoperta di orsi, caribù, alci e una visita all’Iditarod Headquarters di Wasilla, tempio delle leggendarie corse con i cani da slitta.

Fly&Drive di 10 giorni, ‘Il meglio dell’Alaska’ permette di attraversare in autonomia alcune delle destinazioni più spettacolari del Paese. Da Anchorage si scende verso Seward e i Kenai Fjords, per poi risalire verso Talkeetna e il Parco Nazionale Denali. Il percorso prosegue verso Copper Center, nel Wrangell-St. Elias, e si conclude a Valdez prima del rientro lungo la scenografica Richardson Highway e il Keystone Canyon. L’itinerario è disponibile da giugno a settembre 2026.

Ideale per le coppie che amano la natura selvaggia il fly & drive di 12 giorni ‘I parchi dell’Alaska’. L’itinerario - disponibile da giugno a ottobre - tocca il Parco Nazionale Denali con due notti nella tundra, Fairbanks, il villaggio minerario di Kennicott e Valdez, da cui si naviga nel Prince William Sound tra balene e Columbia Glacier. Il viaggio si chiude a Seward, porta d’accesso ai Kenai Fjords.