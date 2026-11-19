“Dovremmo chiudere l’anno in maniera assolutamente positiva rispetto alle previsioni correlate alla guerra, intorno al -3% sul 2025, l’anno più importante della nostra storia per fatturato”. Intervistato da TTG in occasione della Convention annuale di Bluvacanze a Lazise, Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group, traccia un primo bilancio di un 2026 segnato dall’incertezza.

Il Gruppo è riuscito a compensare la debolezza delle aree interessate dalle tensioni: “Il Medioriente non ha segnato buoni numeri, ma di contro abbiamo avuto un Centro e Sud America fortissimi - rivela Peci - con una crescita particolare per Argentina, Brasile e Colombia (prima dei recenti problemi, ndr) e un Oriente che è andato molto bene insieme al Nord Europa”.

Le sfide

Le criticità maggiori degli ultimi mesi, secondo il manager, hanno riguardato forte evoluzione del mercato, sia dal punto di vista della domanda che da quello dei rapporti con i fornitori: “Il turismo mondiale sta crescendo in maniera straordinaria, ma il mercato italiano non sta tenendo il passo e questo comporta una strozzatura in termini contrattualistici con i vari mercati”, segnala il manager. Nel caso di Quality Group, in un contesto in cui i prezzi influiscono sulla domanda, le buone disponibilità economiche del target di riferimento hanno risolto parte del problema, sebbene, riconosce Peci, “se le tariffe fossero più agevoli avremmo più mercato, ma il vero problema è la disponibilità”.

Cliente più selettivo

Parallelamente il viaggiatore si fa più esigente. “Il cliente è più attento e di ampie vedute rispetto alla destinazione in cui vuole recarsi, ha più fantasia e desiderio di confrontarsi con la cultura locale”, il che si traduce, secondo Peci, “in una domanda curiosa, vasta ed eterogenea, capace di visitare non solo mete importanti, ma anche aree che prima non si annoveravano come destinazioni”.