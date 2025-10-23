Un nuovo format di eventi dedicati alle agenzie e un poker di new entry in programmazione. L’autunno di creo travel è ricco di novità. L’operatore pesarese lancia infatti ‘Travel Quiz Night by creo’, un ciclo di eventi per la distribuzione pensato per essere più coinvolgente e interattivo.

La prima tappa sarà a Reggio Emilia, il prossimo 18 novembre. A dicembre sarà la volta di Bari, mentre a gennaio il tour farà tappa a Roma, Napoli, Firenze, e successivamente in Piemonte e Lombardia. Ulteriori tappe sono in fase di definizione. “Il nuovo format - spiega in una nota Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing di creo - punta, con la semplicità e convivialità che ci contraddistingue, a rendere la serata ancora più coinvolgente, formativa e indimenticabile”.

Nel corso delle Travel Quiz Night by creo gli agenti di viaggi risponderanno a veri e propri quiz dedicati alle destinazioni dell’operatore.

Le novità

Parallelamente al lancio del nuovo format, creo amplia la propria programmazione con quattro novità: Arabia Saudita, Cina, Alaska e Corea del Sud. “L’Alaska è uno di quei luoghi che ti costringe a rallentare e guardare il mondo con occhi nuovi. È una destinazione che incarna perfettamente lo spirito di creo: natura sconfinata, rispetto per l’ambiente e avventura consapevole”, afferma Luigi Leone, direttore prodotto di creo. “Con il suo ingresso in programmazione, arricchiamo ulteriormente il nostro ventaglio di prodotto in Usa, offrendo a viaggiatrici e viaggiatori un modo nuovo di vivere l’America del Nord, più selvaggia e profonda”.