L’Egitto di Dunas Travel allunga sul mercato italiano

Dunas Travel allunga in Italia. La Dmc, operativa sul mercato nostrano da due anni, si appresta a lanciare un ampio ventaglio di novità sull’Egitto.

Tra queste oltre 32 nuovi itinerari, l’apertura a novembre del suo primo boutique hotel - il Sol Pyramid Hotel - a due minuti dalla zona delle Piramidi e l’acquisizione della prima crociera in esclusiva.

A partire dal 2026 la Dmc, che recentemente ha presenziato a TTG Travel Experience per stringere i legami con il trade della Penisola, offrirà anche posti charter dall’Italia.

Dunas Travel intende così estendere il suo presidio nel Belpaese, da cui nel 2025 ha movimentato circa 3.200 passeggeri. “Dopo quasi due anni di presenza sul mercato italiano, stiamo andando bene - commenta in una nota Attia Yamani, ceo Dunas Travel -. Abbiamo prospettive positive per il 2026, stiamo rafforzando i rapporti con il trade italiano, abbiamo appena terminato un fam trip con 10 tour operator e agenzie italiane e parteciperemo a numerosi eventi trade. Il modello che abbiamo sviluppato e che ha avuto successo in America Latina e in Spagna verrà implementato anche in Italia e Portogallo”.

Nel mondo la Dmc muove mediamente oltre 100mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente principalmente da Spagna, America Latina, Brasile.