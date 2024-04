L’extralusso alle Svalbard con le crociere Ponant

La prima partenza è il 28 maggio, le altre saranno l’11, 18, 25 giugno – 2 e 23 luglio su Le Lyrial e 9 e 16 giugno a bordo di Le Boreal. Stiamo parlando della proposta di Ponant alle Svalbard, una crociera extralusso di sette notti con imbarco a Longyearbyen, raggiungibile in aereo da Parigi.

Le navi boutique della compagnia, di proprietà del gruppo Pinault, grazie alle piccole dimensioni raggiungono posti ancora inesplorati, fuori dalle rotte più conosciute, garantendo un servizio di bordo che posiziona Ponant tra i top player dello yachting di lusso.

La lounge multisensoriale

Ogni mega yacht di una marina a poppa per sport acquatici e zodiac per gli approdi alle spiagge e le Ponant Explorers hanno una lounge multisensoriale subacquea: la Blue Eye, la prima a essere costruita su una nave da crociera che, sotto la linea di galleggiamento, consente una percezione dell’universo sottomarino del tutto innovativa, proposta da Ponant in esclusiva mondiale.

A bordo open bar per tutta la durata di crociera, teatro, Spa e centro benessere e una cucina gourmet francese e internazionale che vanta il primo ristorante a bordo di una nave del celebre chef francese Alain Ducasse.

Per i clienti che scelgono la suite c’è sempre a disposizione anche un maggiordomo personale. Ponant offre inoltre numerose possibilità di escursioni a terra guidate da esperti del posto.

Le Lyrial e Le Boreal hanno entrambe 132 cabine e suite e possono ospitare un totale di 264 passeggeri.