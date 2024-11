Msc ha annunciato gli itinerari per l’inverno 2024-2025 nei Caraibi, dove la compagnia ha posizionato MSC Divina e MSC Seaside con homeport a Miami. Gli itinerari vanno da tre a dieci notti sia nei Caraibi orientali che occidentali e alcuni viaggi includono anche una sosta all'isola privata di Ocean Cay.

Msc Seaside partirà ogni domenica, con itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali (Ocean Cay e Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; e Puerto Plata, Repubblica Dominicana) e nei Caraibi occidentali (Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras o Belize City, Belize; e Ocean Cay, Bahamas).

Msc Divina offrirà crociere brevi da PortMiami, con partenze per itinerari di tre e quattro notti con visita a Ocean Cay e Nassau, Bahamas. La nave salperà anche per una alcuni itinerari di 10 notti che porteranno gli ospiti nei porti di Giamaica, Aruba, Curacao, Repubblica Dominicana e Bahamas.

MSC Seascape continuerà a partire il sabato e offrirà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e nei Caraibi occidentali, visitando Ocean Cay e i porti di Bahamas, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico e Isole Cayman.

“Questa stagione introduce un nuovo livello di stile europeo, design all’avanguardia e servizio nel mercato statunitense – dice Neil Palomba, executive vice president of operations MSC Crociere Usa -. Tutte e tre le navi offrono una ristorazione straordinaria, intrattenimento di alto livello ed esperienze immersive su misura, indipendentemente dalla durata della crociera. Sia per una fuga veloce che per una vacanza più lunga, garantiamo un’esperienza insuperabile dal momento in cui gli ospiti salgono a bordo”.