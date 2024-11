Un inverno e una stagione 2025/26 ricca di novità per Msc Crociere. Si comincia con la winter, che vede Bari come assoluto protagonista.

Il suo porto smette di essere stagionale e ospiterà per tutto l’inverno una nave che percorrerà il Mediterraneo orientale fino a Instanbul e Izmir.

Una tantum, invece, per Msc Splendida, che con la sua crociera di riposizionamento salperà da Genova per 8 giorni e 15 destinazioni tra cui anche l’attraversamento del Canale di Panama. La stessa verrà poi ripetuta a fine stagione invernale per il rientro in Italia della nave. Il 5 gennaio infine, da Civitavecchia e poi da Genova, Msc Magnifica comincerà l’ormai abituale World Cruise, 118 giorni di navigazione attorno al mondo.

Poi sarà la volta delle novità per l’estate 2025. “L’impegno più grande lo poniamo sulle Canarie, con una crociera nata per sopperire alle difficoltà dei tour del Mar Rosso, ma che sta dando grandi risultati”, ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc. Verso le isole spagnole verrà infatti portata una nave più grande e ci sarà anche il raddoppio dei collegamenti aerei da parte di Ita Airways.

Per tutta l’estate saranno 14 le navi Msc in navigazione nel Mediterraneo, con partenze da 11 porti italiani. Saranno invece 4 le navi che solcheranno le acque del Nord Europa, con sei collegamenti aerei settimanali diretti dall’Italia, due da Milano, uno da Roma, Napoli e Verona a cui si aggiungerà la novità del volo da Catania.

Poi sarà la volta del 2026, con l’apertura di una nuova rotta in Alaska: “E’ una novità assoluta – ha aggiunto Valentini -, ma la cosa più sorprendente è che abbiamo già delle prenotazioni”.