Rotta verso l’Alaska per Msc. La compagnia di crociere debutterà nello stato americano nel 2026, con itinerari operati da Msc Poesia. La nave, che sarà basata a Seattle, offrirà infatti viaggi di sette notti verso l’Alaska e il Canada per l’intera stagione estiva, a partire dall’11 maggio del 2026, per poi spostarsi a Miami per la stagione invernale.

“Introducendo le crociere verso l’Alaska - ha spiegato il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato - stiamo ampliando ulteriormente la nostra offerta globale, fornendo ai nostri ospiti l’opportunità di vivere una regione imperdibile”.

Coloro che sceglieranno di navigare alla scoperta dell’Alaska, riporta Travel Mole, potranno fare scalo a Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau e Victoria, nonché effettuare escursioni e attività a terra.