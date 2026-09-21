La Costa Serena diventa floating hotel per gli Asian Games 2026

Costa Serena diventa un floating hotel per i XX Giochi Asiatici Aichi-Nagoya 2026. Ormeggiata dal 15 settembre al Kinjo Pier nel porto di Nagoya, la nave accoglierà fino al 6 ottobre circa 4mila atleti e delegati di 43 Paesi, impegnati in 18 discipline, tra cui judo e ginnastica. Costa Crociere, JTB Nagoya e AINAGOC hanno adattato l’ospitalità navale alle esigenze degli sportivi: pasti legati alle gare e agli allenamenti, menu nutrizionali, aree fitness ampliate, spazi di recupero e riposo e assistenza multilingue 24 ore su 24. Il Medical Centre opera con personale dedicato e in raccordo con i servizi sanitari, mentre navette collegano la nave all’aeroporto e alle sedi di gara.

“Abbiamo realizzato ciò di cui un atleta ha bisogno per alimentarsi, allenarsi, recuperare e riposare”, afferma Francesco Muglia, chief commercial officer e senior V.P. di Costa Crociere. Per Francesco Raffa, Asia Region Director della compagnia, è “la prima nave da crociera utilizzata in Giappone come floating hotel per un grande evento internazionale”, capace di offrire ospitalità senza nuove costruzioni permanenti.