La Grecia verso un altro anno da record per il turismo

Nel 2024 la Grecia potrebbe aumentare di un ulteriore 10% la performance turistica già ottima del 2023.

Ad affermarlo, come riporta preferente.com è Aage Dunhaupt, portavoce di Tui nel Paese mediterraneo, che ha sottolineato di aspettarsi un altro anno da record.

Per il colosso del tour operating le mete più richieste sono Creta, Rodi e Kos, ma anche Atene risulta molto richiesta. Tui, inoltre, prevede sulla meta un anno senza particolari ripercussioni della situazione economica in Germania. E lo testimonia anche il fatto che, nel 2024, l’operatore abbia avviato i programmi di volo in anticipo.