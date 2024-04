Vento in poppa per Star Clippers, che presenta la stagione 2024/2025 e lancia le novità per il prossimo biennio.

A fine estate 2025 partiranno cinque itinerari del veliero Star Flyer dal porto di Nizza, nuovo home port della compagnia. “Abbiamo in calendario tre partenze di 7 notti e una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra” racconta Birgit Gfölner, sales manager per l’Italia e la Svizzera.

Dopo Cannes, quindi, un’altra città francese diventerà un importante punto di riferimento per il bacino del Nord Italia, mentre da gennaio 2026 sarà Grenada il nuovo home port ai Caraibi per gli itinerari di 10 e 11 notti. Porti strategici anche Venezia (da dove raggiungere la Croazia e la Grecia) e Atene.

Nuovi porti, nuovi prodotti per i tre velieri della flotta. “Il rapporto è un membro dello staff ogni due ospiti per un servizio estremamente accurato che offre, oltre agli scali, anche sport acquatici, wellness e crociere tematiche”.

Nuovi prodotti anche per soddisfare la voglia di scoperta dei clienti più affezionati: “Il nostro tasso di repeater è del 65%; per questo proponiamo tour inediti, cercando sempre di navigare a vela”. La compagnia si rivolge a un target principalmente composto da over 50, mentre i mercati sono Gran Bretagna, Germania, Usa, Francia, Spagna e Italia. “Proprio per l’Italia, che sta apprezzando in particolare il Costa Rica, stiamo organizzando eventi di formazione per il trade sulla destinazione e il prodotto”.