KappaViaggi sviluppa l’offerta diversificata premium leisure e Mice in Italia e nomina Vanessa Helen Rojas nuova senior account manager di brand.

L’operatore, attraverso Directours, tour operator di alto livello del gruppo madre Versailles Voyages, presenta sul mercato italiano la Polinesia francese con due proposte tailor made in strutture 5 stelle lusso: il viaggio di coppia “Luna di miele in Polinesia” e la formula mezza pensione “Odissea polinesiana”, che comprende anche attività ed esperienze.

“Stiamo ampliando il concetto tradizionale di tour operating - commenta Ursula Jone Gandini, direttrice commerciale di KappaViaggi per l’Italia -. Vogliamo offrire anche al mercato italiano la possibilità di accedere a viaggi esclusivi, personalizzati e di alto profilo, rispondendo a una domanda sempre più attenta alla qualità e all’unicità dell’esperienza”.

Stessa direzione segue la ripresa dell’organizzazione di viaggi incentive e proposte Mice, che parte dalla Grecia per ampliare il portafoglio progressivamente. Il rafforzamento della struttura commerciale vede inoltre l’impegno di Rojas in un progetto nel quale riconosce “importanti potenzialità e dove costruire nuove relazioni, valorizzare il dialogo con i partner e partecipare attivamente alla crescita del brand”.