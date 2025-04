“InViaggi è un brand molto conosciuto, ma questa non è un’operazione amarcord. Mi piace definirla come una start up che parte, però, da basi estremamente solide”. Così Ramon Parisi commenta il suo nuovo ruolo di Business Development Manager in InViaggi, che lo vede responsabile del comparto tour operating. Una nomina che rappresenta una scelta strategica fortemente voluta da Cesare Landi e Cristian Gabriele.

Professionista con una lunga e consolidata esperienza nel settore del turismo organizzato, Ramon Parisi avrà la responsabilità completa della gestione del tour operator InViaggi, del gruppo Fruit. A supportarlo nella selezione e nel posizionamento dell’offerta prodotto sarà Giuseppe Falco, Direttore Prodotto e Sviluppo. “Ci saranno tante novità di prodotto - annuncia Parisi -: soluzioni che seguiranno sì le tendenze del mercato, ma che manterranno l’identità e il valore che InViaggi ha saputo costruire negli anni”.

Le proposte

Il nuovo corso di InViaggi prende slancio con le proposte per la stagione 2025, che includono, tra l’altro, l’Oceano Indiano con itinerari tra natura e relax in Kenya e Zanzibar; Egitto, tra i grandi classici del turismo culturale e il Mar Rosso, con soggiorni a Sharm el Sheikh e Hurghada, e poi ancora Turchia, con proposte di itinerari culturali e vacanze balneari; Tunisia, con pacchetti su Djerba, la costa tunisina e tour nell’entroterra e, infine, Italia Mare, con una selezione di proposte nelle più belle località della penisola.

Tra i punti di forza la capillare presenza in numerosi aeroporti nazionali, che garantirà ai viaggiatori un’ampia scelta di partenze sia con voli charter, sia di linea. Tecnologia e presenza sul territorio saranno gli altri due pilastri dello sviluppo: è infatti prevista l’apertura di un branch office nel Nord Italia.