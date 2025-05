Ammodernamento della flotta, nuovi itinerari e riposizionamento di Costa Serena in Europa. Sono queste le principali novità strategiche di Costa Crociere che negli ultimi 5 anni ha stanziato oltre 200 milioni di euro per rinnovare il prodotto, ossia adattare tutti gli ambienti delle navi e i servizi alle tecnologie più avanzate e al design più attuale.

L’esempio più concreto di questo piano - che sarà completato a novembre - riguarda Costa Serena che sarà oggetto di completo restyling con una nuova food court, bar, piscine, e suite rinnovate. Tra ottobre e dicembre 2026 la nave sarà protagonista di itinerari straordinari, tra cui una World Cruise da Tokyo a Buenos Aires, prima di posizionarsi in Sud America per rotazioni di 7 giorni nell'inverno 2027. Poi a partire dalla primavera del 2027 Costa Serena ricomincerà ad offrire crociere nel Mediterraneo.

Nella strategia della compagnia è inclusa anche l’uscita dalla flotta di Costa Fortuna, la nave da maggior tempo in servizio, che sarà trasferita al nuovo proprietario a metà settembre 2026. Fino ad allora continuerà la programmazione verso Grecia e Turchia nell'estate 2025 e alle Isole Canarie nell'inverno 2025/2026.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze uniche ai nostri ospiti, nel segno dell'innovazione, sostenibilità e rapporto qualità-prezzo - spiega Mario Zanetti, ceo di Costa Crociere -. Ci focalizziamo costantemente sull'innovazione di prodotto, come gli itinerari Sea e Land, un'esclusiva di Costa, che combina le nuove Sea Destinations con le Land Destinations. Stiamo inoltre investendo nella nostra flotta per migliorare l'esperienza di bordo e introdurre nuovi itinerari, tra cui i nuovi programmi di Costa Serena previsti per il 2026-2027. Il percorso strategico iniziato qualche anno fa sta rafforzando l'offerta nei nostri mercati di riferimento chiave con una offerta di vacanze unica”.