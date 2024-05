Explora Journeys, il marchio di viaggi di lusso del Gruppo Msc, annuncia nuove Destination Experiences nel Mediterraneo per il 2024. Questi viaggi disponibili su Explora I ed Explora II, sono pensati per immergere i viaggiatori nel mosaico di diversi patrimoni e tradizioni locali.

I principali itinerari includono Rovigno in Croazia con la Caccia al tartufo, Casablanca in Marocco con un hammam tonificante e pranzo in un palazzo storico, Mykonos in Grecia tra vigneti e borghi, i Segreti di Granada in Spagna, Lucca in bici e picnic sui bastioni in Italia, i Trulli di Alberobello e Ostuni sempre in Italia.

“Imbarcandosi per le nostre nuove rotte nel Mediterraneo, i viaggiatori hanno la possibilità di partire alla scoperta di un ricco passato e conoscere culture che esprimono forza ed intensità - dice Koray Savas, vice president hotel di Explora Journeys -. Ogni experience è curata per svelare l’essenza dello spirito mediterraneo. Il nostro team ha creato con attenzione experiences in ogni destinazione che arricchiranno i nostri ospiti e renderanno ogni viaggio davvero memorabile”.