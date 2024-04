Chris Austin guiderà le strategie di Explora Journeys in Nord America. Il manager, entrato nella compagnia di crociere di lusso del Gruppo Msc nel 2020 in qualità di chief sales officer, è stato nominato presidente per il mercato d’oltreoceano.

Al manager, riporta Travel Weekly, viene attribuito il merito di aver plasmato l’identità del nuovo marchio e di aver favorito la sua crescita.

Austin vanta una lunga esperienza nel comparto delle crociere e dell’hospitality. Prima di entrare in Explora, ha ricoperto i ruoli di vice president of global luxury and leisure sales per Seabourn e di vice president of global marketing and sales presso Starwood Hotels and Resorts.