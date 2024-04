Explora Journeys partecipa al Fuorisalone e lo fa con un’installazione immersiva. Grazie alla collaborazione con Archiproducts, i visitatori sono trasportati in una dimensione dove dominano quiete e benessere: in via Tortona, uno dei distretti del design meneghino, chiunque si trovi a passare può idealmente salire sul ponte di una nave e lasciarsi andare all’immaginazione.



“Tutto ciò è collegato con il nostro ‘Ocean state of mind’ - commenta Achille Staiano, direttore commerciale di Explora Journeys -. Explora prevede un prodotto ultra luxury, e dunque un concept di viaggio di lusso in un ambiente di alto profilo con un design di pregio”.



Nel progetto firmato Archiproducts è tangibile il richiamo all’universo oceanico del brand del Gruppo Msc: AQUA – questo il nome – è il risultato di un lavoro curato dallo studio di architettura Studiopepe, e mette in risalto la volontà di esplorare le alchimie dell'interior design, lì dove i mobili si integrano con forme e materiali che ricordano l'elemento acquatico.

In esposizione, inoltre, anche la collezione Davos di Matteo Nunziati per Unopiù, produttore di arredamento Made in Italy, disegnata ad hoc per Explora Journeys, una limited edition che sarà presente esclusivamente a bordo di Explora II.



“Oggi presentiamo Explora Journeys e AQUA, quell’acqua che è l’elemento intorno al quale ruota il nostro business”, aggiunge Leonardo Massa, managing director di Explora Journeys.