Parte un investimento per il rilancio del resort Kamarina, storica struttura siciliana nel passato punta di diamante del Club Med in Italia. L’operazione è frutto del lavoro in tandem di Arrow Global con il gruppo Mangia’s, che consolida il suo modello di sviluppo e gestione di strutture di fascia medio alta in collaborazione con fondi di investimento.

In sostanza, Arrow Global con il supporto della controllata Europa Investimenti è diventata proprietaria dell’asset situato nel “Triangolo del Barocco” in Sicilia, e il Gruppo Mangia’s si occuperà della ristrutturazione e della gestione.

“Il nostro modello di business si concentra su un approccio integrato verticalmente, che prevede la raccolta di capitali da investitori istituzionali in tutto il mondo e l’impiego di queste risorse in mercati nei quali possiamo sviluppare competenze locali integrandoci con il contesto territoriale di riferimento – dice Marco Grimaldi, country manager Arrow Global Italy -. Questo investimento è un esempio della nostra filosofia, perché l’operazione è frutto di una forte relazione tra la nostra piattaforma locale Europa Investimenti con un partner specializzato e radicato sul territorio quale il Gruppo Mangia’s, che valorizza perfettamente le competenze sul credito. Il 'Triangolo Barocco' della Sicilia, rinomato per la sua splendida architettura e il ricco patrimonio culturale, beneficerà di questo investimento, che valorizzerà le potenzialità dell'area e creerà opportunità di impiego e crescita economica.”

Il gruppo Mangia’s prosegue con la sua linea di sviluppo. “Con l’acquisizione di Kamarina, Mangia’s Resorts scrive un nuovo capitolo della sua storia, aggiungendo più di 600 camere alle 3300 camere già gestite, portando innovazione e un'offerta turistica di altissimo livello in una zona ricca di potenzialità come Ragusa – spiega Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Insieme ad Arrow, siamo pronti a valorizzare questo gioiello della costa siciliana, creando un’esperienza unica per i nostri ospiti e investendo sempre nella nostra isola”.