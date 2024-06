Mapo svela i segreti di Aruba e dell’Arabia Saudita: partono oggi gli incontri con le agenzie

Aruba e Arabia Saudita. Queste le protagoniste dei nuovi appuntamenti formativi di Mapo Travel. Tra giugno e luglio l’operatore incontrerà le agenzie per approfondire le novità in programma sulle due destinazioni.

“Il confronto con gli agenti è fondamentale. Se è vero che il tour operator progetta e costruisce in maniera sartoriale la vacanza - spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel - spetta poi all’agenzia presentarla al cliente finale. E solo una formazione approfondita, come quella che Mapo da sempre mette in campo, consente di avere un quadro completo dei servizi, delle strutture, delle esperienze che compongono il viaggio”.

Gli eventi

Il primo appuntamento è fissato per oggi, 6 giugno, al Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, per una serata organizzata in collaborazione con Costa Crociere. Seguirà, il 22 e 23 giugno, un finesettimana dedicato ad Aruba al Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, realizzato con Aruba Tourism Authority, Europ Assistance e Air Canada, con esperienze dirette della destinazione. E infine l’11 luglio nella sede Mapo di Torino una giornata di confronto sull’Arabia Saudita insieme a Saudi Tourism Authority.

“Il numero di agenzie attive è in costante crescita e questi eventi serviranno a rafforzare ancora di più i rapporti interpersonali con gli agenti - continua Celeghin -. Professionalità, esperienza, conoscenza diretta delle destinazioni e delle strutture, supporto h24 direttamente della nostra sede e rapidità nelle risposte restano i tratti dell’offerta Mapo più apprezzati dagli agenti”.