Mapo Travel: “Turchia tra le mete più richieste dagli italiani per l’estate”

“Le richieste di viaggi in Turchia sono aumentate costantemente negli ultimi anni”. Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel rivela come il Paese sia tra le mete più ambite dagli italiani per l’estate 2024, complice la capacità della destinazione di offrire una combinazione di cultura, mare, storia e relax.

“I numeri raccolti finora - rivela - sono buoni e le stime per l’estate segnano una crescita del 30% sulla destinazione Turchia. Importante il lavoro fatto sul campo dal tour operator, ad esempio nella scelta attenta delle strutture, come il Mio Mare Bodrum Resort, direttamente sul mare, in uno dei punti più belli e caratteristici di Bodrum”.

A trainare un prodotto adattabile alle esigenze dei clienti. “Il nostro prodotto - spiega Marangi - è come sempre tailor made, con proposte che spaziano dal mare ai tour. Grazie al confronto continuo con le agenzie, che segnalavano richieste di estensione mare sulla destinazione Turchia, nel 2022 abbiamo inserito Bodrum. Una scelta vincente e premiata in questi primi mesi del 2024 dai nostri clienti con un +20% di richieste”.

Tra i punti di forza della programmazione targata Mapo Travel sulla destinazione la selezione diretta delle strutture, la conoscenza approfondita dei luoghi, la personalizzazione del prodotto e l’assistenza continua ad agenzie e clienti. “Negli ultimi due anni, accanto ai voli di linea da tutta Italia, abbiamo inserito anche il charter da Bari con destinazione Bodrum - continua Marangi -. I nostri esperti hanno poi sviluppato sei differenti tipi di tour che coinvolgono tutta la Turchia, anche con voli interni tra Istanbul e Cappadocia, da visitare in pochi giorni o fino a due settimane con il tour combinato al mare. Ovviamente, con la possibilità di cucire il pacchetto finale sulle esigenze del viaggiatore”.