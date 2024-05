Mapo Travel cresce in Salento con l’Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme

Si allarga il portfolio di Mapo Travel. L’operatore continua a investire in Salento, acquisendo una nuova struttura, la terza a marchio Mapo: l’Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, situato in provincia di Lecce.

Il Santa Lucia si aggiunge al Mapo Village Plaia di Ostuni e al Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo. “Nei nostri progetti la Puglia, best seller Mapo, ha sempre un ruolo particolare – spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Con il tre stelle Mapo Hotel Santa Lucia vogliamo offrire ai nostri clienti un’oasi di relax a due passi dal mare, un luogo che con la sua posizione privilegiata è naturalmente il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze del Salento: 38 camere in tre diverse tipologie, una splendida piscina per accogliere adulti e bambini e le tradizionali Mapo Experience per vivere a pieno il territorio tra cooking class, wine & beer class ed escursioni”.

Overcommission

Parallelamente, prosegue l’impegno con la distribuzione con il lancio della nuova campagna di overcommission ‘Mapo Days’ dedicata alle agenzie di viaggi. Fino al 30 maggio Mapo riconoscerà alle adv una super commissione del 16% sulle prenotazioni online per le destinazioni Mare Italia e per una serie di strutture situate tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra queste anche il Mandrelle Beach Resort, nuovo Mapo Special, ad Amantea, sulla costa tirrenica calabrese.

“I viaggiatori hanno voglia di trascorrere le vacanze estive al mare e le richieste arrivate finora per i nostri prodotti lo dimostrano. Adesso - conclude Marangi - vogliamo continuare su questa strada e valorizzare ancora di più il lavoro delle nostre agenzie partner. Stiamo puntando su strutture a misura d’uomo con l’obiettivo di garantire maggiore qualità e, come sempre nei pacchetti targati Mapo, personalizzazione e sartorialità del prodotto”.