Un sistema digitale progettato per ottimizzare la distribuzione e la gestione delle informazioni di viaggio. Questo Customer Output, il nuovo strumento lanciato da Mapo Travel per migliorare l’esperienza di agenzie di viaggi e clienti finali.

La piattaforma trasforma i documenti tradizionali in formati digitali accessibili da qualsiasi device. Customer Output, precisa Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel, “semplifica la gestione dei viaggi, riduce costi ed aumenta l’efficienza operativa. Si tratta - aggiunge - di un importante passo in avanti nella transizione digitale e nella riduzione dell’impatto ambientale, punto chiave di ogni azione che progettiamo e mettiamo in campo”.

I vantaggi per le agenzie

Il nuovo tool consente alle agenzie di navigare con facilità e di consultare in modo semplice gli itinerari, nonché di gestire operativamente i preventivi in autonomia.

“Con Customer Output Mapo Travel e Mapo World, il brand dedicato al lungo raggio, segnano un passo importante nei rapporti con le agenzie di viaggio e nella soddisfazione del cliente finale - sottolinea Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel -. Il confronto con le agenzie e la sartorialità del prodotto sulle esigenze del viaggiatore sono da sempre capisaldi della filosofia Mapo Travel: adesso, grazie agli investimenti sulle nuove tecnologie, siamo in grado di aumentare la qualità e facilitare ancora di più la gestione di tutte le procedure di viaggio”.