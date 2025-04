Le strutture a marchio Mapo Travel diventano quattro. L’operatore ha infatti deciso di continuare a investire sul Mare Italia acquisendo il Mapo Hotel Club Perla di Casablate, in provincia di Lecce, che va così ad aggiungersi agli indirizzi di Ostuni, Porto Cesareo e Santa Cesarea Terme.

La new entry si trova a pochi chilometri dall’aeroporto di Brindisi, da Lecce, dalla Valle d’Itria, da Taranto e, con le sue 67 camere direttamente sul mare e la formula club “è il posto ideale per le vacanze di coppia, con un occhio particolare alle famiglie - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Puntiamo sempre su strutture a misura d’uomo per garantire maggiore qualità, personalizzazione e sartorialità del prodotto”.

Con il Mapo Hotel Club Perla Mapo Travel rafforza anche il format ‘Una vacanza in un mare di storia’, “un mix di mare e cultura - continua Marangi - che consente ai turisti di vivere due vacanze in una. I nostri ospiti si dividono tra lo splendido mare della Puglia e le mete culturali facilmente raggiungibile dal Perla. Non mancano, come sempre per i pacchetti Mapo, le esperienze sul territorio, la qualità dell’offerta e l’assistenza continua al cliente”.

Mapo Travel continua intanto a rafforzare il team con l’inserimento in organico di Francesco Ciccarone, entrato nel progetto di potenziamento dell’offerta Mare Italia, mentre di pari passo prosegue il lavoro costante di formazione e di incontro con le agenzie di viaggi tramite webinar in tutta Italia.