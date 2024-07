Mappamondo,Capodanno negli Emirati Arabi

Mappamondo punta sugli Emirati Arabi Uniti e per festeggiare il Capodanno propone un soggiorno a Dubai. Tutte le offerte di viaggio comprendono un pacchetto ricco di attività ed esperienze esclusive. Fra le altre, visita guidata di 6 ore della città di Dubai, cena al Sabaa Restaurant di Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton, intera giornata di visita ad Abu Dhabi con pranzo incluso, safari nel deserto in 4x4 con cena tra le dune e passeggiata a dorso di cammello e sandboarding.

Per ottimizzare al meglio il tempo a disposizione, le camere saranno a disposizione dalle 9 del mattino, per i voli che arrivano molto presto e fino alle 23 il giorno della partenza, per i voli di rientro dopo la mezzanotte. Assistenti Mappamondo in italiano saranno presenti quotidianamente negli alberghi per offrire aiuto.

Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più completa, è disponibile un viaggio combinato Dubai e Abu Dhabi. Anche in questo caso tre escursioni esclusive, camere a disposizione dalle 9 per i voli che arrivano molto presto e fino alle 23 il giorno della partenza per i voli serali.