Un appuntamento importante in vista, la celebrazione del 50° anniversario nel 2026, per Viaggi del Mappamondo, storico tour operator guidato da Andrea Mele. Il t.o. esprime ottimismo e soddisfazione anche sui dati di chiusura dell’anno, che mostrano un 2025 particolarmente positivo, come dichiara in una nota alla stampa.

“I risultati commerciali e finanziari ci dicono che chiuderemo il 2025 al di sopra delle previsioni - dichiara Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo -. Siamo molti soddisfatti che il fatturato abbia segnato una crescita del 10% con un’ottima marginalità, e confidiamo in un 2026 altrettanto positivo considerando che il prenotato sul prossimo anno è in forte crescita e dal mercato continuano a giungerci segnali concreti molto incoraggianti”.

L’operatore ha inoltre acquisito un nuovo immobile che porta a 700 mq la superficie degli uffici della storica sede di Roma, situata in un palazzo in stile liberty del 1913 dell’architetto Marcello Piacentini: “Questo ulteriore acquisto ci rende particolarmente orgogliosi e testimonia una visione ambiziosa per il presente e per il futuro dell’azienda” afferma ancora Mele.