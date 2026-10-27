Mappamondo lancia il nuovo catalogo ‘Viaggi di Nozze 2027’

Il Giappone e le lagune di Bora Bora e Tikehau, le isole Cook e le Fiji. Sono alcune delle novità inserite nel nuovo catalogo ‘Viaggi di Nozze 2027’ di Viaggi del Mappamondo, in distribuzione nelle agenzie di viaggi.

Lo sfogliabile propone un’offerta variegata di soluzioni di viaggio pensate per trasformare la luna di miele in un’esperienza memorabile. “Anche per il 2027 abbiamo immaginato una programmazione molto ampia da dedicare ai viaggi di nozze, consapevoli che le esigenze delle coppie sono sempre più orientate verso esperienze uniche” spiega Daniele Fornari, direttore del prodotto di Viaggi del Mappamondo.

Nel nuovo catalogo, continua Fornari, “oltre ai grandi classici Thailandia e Indonesia, vi è l’unicità della ‘Eat, Pray, Love a Bali’ e da qualche mese anche a Kandy in Sri Lanka. Abbiamo poi previsto proposte fuori dagli schemi come il combinato Corea del Sud & Filippine che abbina l’ultra-modernità coreana alle isole selvagge di Palawan, Singapore & Indonesia, l’Indocina con Vietnam & Cambogia, l’accoppiata Giappone & Thailandia, ma anche un tour in esclusiva dello Sri Lanka con possibile estensione alle Maldive. Agli amanti dell’America Latina - aggiunge ancora Fornari - dedichiamo i viaggi in Perù e in Messico, mentre per coloro che vogliono abbinare al soggiorno mare anche un safari fotografico in una riserva privata, abbiamo proposte di viaggio in Sudafrica con estensione al mare in Tanzania o nell’Oceano Indiano”.

Tra le novità più importanti Giappone & Polinesia, un viaggio di 21 giorni in partenza da Roma con voli diretti Ita Airways, che coniuga l’energia delle grandi metropoli giapponesi e le tradizioni più antiche del Paese all’incanto delle lagune di Bora Bora e Tikehau.

Per gli sposi che desiderano scoprire le isole del Pacifico c’è, poi, un viaggio più breve, di 16 giorni, che combina la Polinesia con le Isole Cook (Rarotonga e Aitutaki). Sempre nel Pacifico, per le coppie più avventurose che vogliono spingersi alla scoperta dell’Australia e delle Isole Fiji, l’operatore propone un itinerario completo che in 20 giorni tocca città iconiche ed Outback, prima di approdare alle Fiji, tra spiagge bianche, benessere e romantici tramonti tropicali.