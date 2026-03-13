“Quello che posso raccontare è ciò che abbiamo fatto: riportato a casa oltre 4.500 ospiti che erano a bordo di una nostra nave. L’operazione ha coinvolto clienti provenienti da diversi mercati e ha richiesto un importante sforzo organizzativo. Tutti gli ospiti sono rientrati nelle loro case. Ci siamo occupati di ciascuno di loro. Agenti di viaggi, clienti e tour operator a livello globale ci hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto”.

Parte dalla recente vicenda legata al conflitto del Golfo Leonardo Massa, vp Southern Europe di Msc Crociere prima di raccontare quale sarà l’impegno estivo della compagnia. Superata la fase critica, l’estate 2026 vede una presenza forte nel Mediterraneo con 13 navi dedicate, e due nuove destinazioni proposte: Marmaris (Turchia) e Syros (Cicladi). Napoli sarà tra i porti chiave. “Abbiamo quattro navi alla settimana che scalano il porto partenopeo. Riguardo Napoli, Msc è i principali sponsor dell’America’s Cup che si svolgerà nel Golfo di Napoli nel 2027”.

Il Mediterraneo resta il core business, affiancato da itinerari nel Nord Europa con 4 navi presenti, voli charter dai principali aeroporti italiani. “Questo prodotto sta riscuotendo un interesse molto elevato tra gli ospiti italiani”, ha spiegato nel corso della Bmt di Napoli.

“Tra le novità dell’estate introduciamo anche l’Alaska con Msc Poesia con il nuovo Yacht Club, destinazione in forte crescita”. Lo sguardo si sposta già sull’inverno 2026 2027. “A dicembre arriverà Msc World Asia, la nuova ammiraglia della flotta World. Sarà posizionata nel Mediterraneo con tre porti italiani”.