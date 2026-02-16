Msc: tutte le partite del mondiale di calcio in diretta sulle navi

Saranno trasmesse in diretta su tutte le navi della flotta di Msc Crociere le partire del prossimo campionato mondiale di calcio, che quest’anno verrà ospitato per la prima volta da tre nazioni diverse, vale a dire Stati Uniti, Canada e Messico.
Dall’11 giugno al 19 luglio “gli ospiti potranno vivere ogni incontro in molteplici ambienti di bordo, pensati per soddisfare ogni stile di tifo – si legge in una nota della compagnia -: dai vivaci sports bar ai raffinati bar del casinò, dai maxischermi led a bordo piscina fino a lounge eleganti e teatri dedicati. Spazi diversi, un’unica grande atmosfera cosmopolita e coinvolgente, capace di trasformare ogni partita in un evento da condividere”.
Oltre alle dirette delle partite, Msc Crociere proporrà un ricco programma di attività a tema Campionato per tutte le età, con giochi interattivi, quiz e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.
Remo Vangelista