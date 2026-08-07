Si completa l’acquisizione da parte di Ream SGR S.p.A da Club Med delle aree di San Sicario che ospiteranno il futuro Club Med San Sicario, il nuovo resort premium all inclusive che punta a diventare uno dei principali poli dell'ospitalità alpina italiana.

Con il completamento dell'operazione e l'avvio dei lavori di costruzione già in corso, il progetto entra nella sua fase pienamente operativa, confermando la volontà di trasformare San Sicario in una destinazione turistica internazionale capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rilancio e valorizzazione del comprensorio della Via Lattea, una delle aree sciistiche più estese e apprezzate d'Europa, e prevede un investimento complessivo pari a 135 milioni di euro.

Il futuro resort sorgerà a San Sicario Alta e metterà a disposizione oltre 400 camere e più di 1.000 posti letto, offrendo un'esperienza di soggiorno orientata ai più elevati standard del turismo internazionale e delle vacanze in famiglia. La struttura sarà inoltre realizzata secondo criteri avanzati di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e integrazione paesaggistica.

“L'acquisizione delle aree rappresenta una tappa fondamentale per un progetto che guarda al futuro della montagna italiana e alla capacità dei territori di attrarre investimenti di qualità - dichiara Oronzo Perrini, direttore generale di Ream SGR - . La collaborazione con un operatore internazionale come Club Med consentirà di rafforzare l'attrattività turistica del territorio e contribuisce a creare un'offerta ricettiva di eccellenza.“

“Questo progetto rappresenta una tappa significativa nella strategia di sviluppo di Club Med in Italia e sulle Alpi italiane. San Sicario rafforza la presenza del Gruppo in Via Lattea, affiancandosi al resort già operativo a Pragelato, e si inserisce pienamente nella strategia di leadership montana perseguita da Club Med a livello internazionale – aggiunge Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato di Club Med Italia -. Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con REAM SGR, investitore istituzionale il cui approccio orientato al lungo periodo e alla sostenibilità è pienamente in linea con la visione di Club Med per uno sviluppo turistico responsabile, e guardiamo con fiducia all'apertura della struttura e all'accoglienza dei primi ospiti prevista per dicembre 2028”.