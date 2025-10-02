Mele, Mappamondo: “Valide alternative sulla Thailandia”

Scoprire una Thailandia diversa, più originale e meno affollata delle mete tradizionali. È questo l’oriente proposto in apertura di stagione invernale dai Viaggi del Mappamondo. “Phuket ormai, troppo inflazionata, ha perso appeal. Questa è l’occasione per capire che ci sono alternative di mare altrettanto valide”, ha dichiarato Andrea Mele, presidente del t.o. che da oltre 40 anni porta gli italiani in vacanza in Thailandia e Indonesia, e non solo.

Ecco allora che, grazie anche al nuovo collegamento aereo di Etihad tra l’Italia e Krabi, Viaggi del Mappamondo propone l’alternativa di Koh L’anta, un’isola a 1 ora e mezza dall’aeroporto, meno adatta alle famiglie ma che promette spiagge e mare incantevoli, senza le folle di altre destinazioni. “

La Thailandia, dopo un inizio anno scoppiettante, ha fatto registrare un calo degli arrivi vicino al 10%, ma noi siamo soddisfatti – ha aggiunto Mele –, visto che i nostri pacchetti al momento segnano un +18% nelle vendite”. Sul portale di Viaggi del Mappamondo, intanto, oltre tutta la programmazione invernale, di Natale e Capodanno, tra pochi giorni sarà disponibile anche tutta l’offerta per l’estate 2026, compresa la novità della Tanzania.