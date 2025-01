Mosaico comincia una nuova avventura in Medio Oriente proponendo il Qatar. In collaborazione con Visit Qatar, il t.o. ha inserito questa destinazione non solo come stop over, ma come meta a sè.

Dopo aver visitato il Paese, il direttore vendite, Filippo Tura, è tornato entusiasta e ha proposto di inserire una destinazione che ha nell’ottimo rapporto qualità-prezzo uno dei suoi elementi identificativi.

“Gli elevati standard degli alberghi e dei servizi, in linea con il target Mosaico – spiega Tura -, rendono ancora più attraenti le proposte dei nostri pacchetti di viaggio anche dal punto di vista del costo, orientato su una fascia di prezzo molto più accessibile rispetto alle mete di lungo raggio”.

Mosaico ha presentato sul proprio sito alcune proposte orientative che permettono di soddisfare anche la clientela che dispone di un budget contenuto, che potrà una vacanza di 5 o 6 notti in una meta vicina e affascinante.

Il Qatar è facile da raggiungere: solo 6 ore di volo diretto con Qatar Airways in partenza da Roma, Milano e Venezia, con 2 ore di fuso orario con l’ora legale. Inoltre il Paese offre un clima ideale per gran parte dell’anno, perfetto da ottobre ad aprile, quando le temperature sono più miti e piacevoli.