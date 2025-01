Qatar Airways con il Paris Saint-Germain fino al 2028

Qatar Airways al fianco del Paris Saint-Germain fino al 2028. La compagnia aerea ha esteso la sua partnership con il club calcistico francese per altri tre anni.

La collaborazione con il Psg coinvolgerà inoltre tutto il Gruppo Qatar Airways, compresi Qatar Duty Free e l’aeroporto internazionale di Hamad.

Attraverso l’accordo, il logo del vettore continuerà a essere presente sulla maglia ‘rouge & bleu’, oltre che su tutto l’abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, comprese la Ligue 1, la FIFA Club World Cup 2025™ e le competizioni Uefa.

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con il Paris Saint-Germain, un club che rappresenta perfettamente lo spirito di eccellenza e innovazione - commenta Badr Mohammed Al-Meer, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways -. Questa collaborazione riflette la nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo”.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, aggiunge: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Qatar Airways, la principale compagnia aerea del mondo, fino al 2028. Questa collaborazione, fondata sull’eccellenza, la creatività e l’innovazione, è stata esemplificata dall’innovativa conferenza stampa in volo a bordo di un volo Qatar Airways per dare il via al 2025. Insieme, continueremo a stabilire nuovi punti di riferimento e a creare la storia negli anni a venire”.